تويتر بلو يتيح تغريدات بـ10 آلاف حرف

وكالات / سما /

بعد إطلاق منصة تويتر خدمة تحقيق الدخل بساعات قليلة أعلنت المنصة عن زيادة عدد أحرف التغريدة لتصل لـ10 آلاف حرف، على أن تتاح تلك الميزة أمام مشتركي نظام Twitter blue، مدعومة بميزات أخرى مثل تنسيق النص بشكل يستدعي استقطاب عدد لا بأس به لمنصة تويتر بشكل يشجع قدرتهم على التعبير عن محتواهم بشكل أكثر عمقا واستفاضة.

زيادة عدد أحرف التغريدة

وفي مطلع العام الجاري تحديدا في الـ8 من يناير 2023، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "إيلون ماسك" ، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن زيادة عدد أحرف التغريدات في المنصة من 280 لـ4000 حرف، والتي بدأ العمل بها رسميا فبراير الماضي من نفس العام الجاري.

التربح من المحتوى

يواصل "إيلون ماسك" محاولاته في جذب أكبر عدد من المستخدمين لمنصة تويتر مرة أخرى بشتى الطرق، بعدما أنهارت المنصة عقب انسحاب المعلنين وغلق ملايين الحسابات فور توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتراضا على منصبه، إلا إنه ومنذ ذلك الحين يحاول أن يبتكر في أساليب تعويض الفجوة التي تعرضت لها تويتر وكذلك تحجيم الخسائر خلال تدشين مجموعة من المزايا للمستخدمين مقابل دفع رسوم شهرية سواء كانت مقابل الحصول على علامة التوثيق أو الاشتراك في خدمات مميزة مثل تويتر بلو.

وخلال الساعات الماضية أعلن "ماسك" رسميا أنه بإمكان المستخدمين التربح من تويتر عبر استخدام أداة تحقيق الدخل والتي تساعدهم في الترويج لمحتواهم بشكل مكثف، موضحا أنه خلال الـ12 شهرا القادمة لن يحتفظ تويتر بأي من الأموال، بل سيحصل عليها المستخدمين الذين يدفعون اشتراكات مثل Android و iOS، أما بشأن معايير وضوابط استخدام الأداة الجديدة يمكنك الاطلاع عليها خلال تويتر تتيح للمستخدمين التربح من المحتوى

تغيير شعار تويتر

جدل كبير أثاره إيلون ماسك مطلع أبريل الجاري بعدما تفاجئ أغلب مستخدميه عند دخولهم على حساباتهم الشخصية على المنصة من تغيير صورة "الطائر الأزرق" الشعار الأشهر الذي صاحب موقع تويتر منذ تأسيسه عام 2006، ليستبدلها بصورة أخرى لعملة "دوج كوين"، بدوره غرد إيلون ماسك، في حينها ممازحا المتابعين عبر حسابه الرسمي على المنصة أنه بالفعل قام باستبدال الطائر الأزرق بعملة دوج كوين، مغردا "هذه بطاقتي القديمة" في إشارة للطائر الأزرق.