  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة الخليل تقبض على مطلوب خطير بتهم إطلاق النار والنصب والتزوير

الأحد 16 أبريل 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تمكنت المباحث العامة، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للعدالة والصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن هذا المطلوب كان هاربا من وجه العدالة منذ عامين، وصادر بحقه 5 مذكرات قضائية، منها: أوامر حبس بلغت قيمتها 3 ملايين شيقل، وحكم غيابي بالسجن مدة 5 سنوات بتهمة التزوير، ومذكرة احضار من النائب العام بتهمة إطلاق النار، وحيازة سلاح ناري، من دون ترخيص.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إلقاء القبض على هذا المطلوب من قبل المباحث العامة، بعد ورود معلومات تتعلق باختبائه داخل منزل في مدينة الخليل.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على المقبوض عليه، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.

#شرطة الخليل

الأكثر قراءة اليوم

" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)

سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق

وثائق البنتاغون المسربة تكشف عن خطط "إسرائيل" ضد إيران

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

البرهان يُعلق على الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الصحة تصدر بيانا بشأن تعرض مواطنة للتحرش في إحدى مشافي بيت لحم

لحظات مرعبة.. شاهد كيف سحل الحراس رئيس وزراء اليابان خوفًا من اغتياله

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية وزيارة السعودية.. تحرك مُفاجئ وملفات “حساسة” على الطاولة.. فهل هي بداية صفحة جديدة؟

سموت

خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي: "تعقيب نتنياهو وسموتريتش معزول عن الواقع"

"هآرتس" : إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات

أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري

photo_2023-04-15_22-56-31

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم