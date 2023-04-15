شرطة الخليل تقبض على مطلوب خطير بتهم إطلاق النار والنصب والتزوير

الخليل / سما /

تمكنت المباحث العامة، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للعدالة والصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن هذا المطلوب كان هاربا من وجه العدالة منذ عامين، وصادر بحقه 5 مذكرات قضائية، منها: أوامر حبس بلغت قيمتها 3 ملايين شيقل، وحكم غيابي بالسجن مدة 5 سنوات بتهمة التزوير، ومذكرة احضار من النائب العام بتهمة إطلاق النار، وحيازة سلاح ناري، من دون ترخيص.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إلقاء القبض على هذا المطلوب من قبل المباحث العامة، بعد ورود معلومات تتعلق باختبائه داخل منزل في مدينة الخليل.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على المقبوض عليه، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.