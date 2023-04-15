انطلاق التجمع الأول لمنتخب براعم فلسطين لكرة الطائرة

غزة / سما /

انطلق التجمع الأول لمنتخب فلسطين لبراعم الكرة الطائرة، في صالة "حسن سلامة" بمخيم النصيرات في المنطقة الوسطى.



وضمّ التجمع 22 لاعبا من المنطقة "الوسطى والجنوب"، على أن يتم تقليصهم خلال التدريبات المقبلة، للوصول للعدد المطلوب انضمامه لكوكبة أخرى من براعم "غزة والشمال".



ويقود تدريبات هذا التجمع لجنة مكونة من المدربين خالد العرقان ورائد نصار، وعبد الناصر البرقوني, ومحمد مراد.



وشملت التدريبات العديد من الاختبارات البدنية والفنية الخاصة باللعبة، منها قياس السرعة وقوة القفز وتدريبات التعامل مع الكرة في بعض الوضعيات.



ويعود التجمع لمواصلة التدريبات الإثنين المقبل بنفس المكان والتوقيت، فيما ينطلق تجمع آخر للبراعم من "غزة والشمال" يومي الأحد والثلاثاء، بصالة نادي الصداقة غرب غزة, تمام الواحدة ظهرا بمشاركة 30 لاعبا.

وشكرت اللجنة المشرفة على التدريبات, المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإدارة صالة حسن سلامة الرياضية، على توفير كل ما يلزم من أجل إنجاح هذا التجمع.



ويستعد منتخب براعم فلسطين للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال يوليو القادم.