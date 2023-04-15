ضربة موجعة جديدة لخدمات رفح

غزة / سما /

تلقى نادي خدمات رفح, ضربة قوية أخرى, عقب الإعلان عن إصابة لاعب جديد ضمن صفوفه, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.



وأكد نادي خدمات رفح "بطل الدرجة الممتازة", غياب لاعبه محمود عطوان عن الملاعب 3 شهور, عقب تأكيد إصابته على مستوى الغضروف الهلالي.



ولا يعد عطوان اللاعب الأول الذي سيغيب عن خدمات رفح في الفترة القادمة, إذ يفتقد النادي لجهود معتز النحال وجهاد أبو رياش بسبب الرباط الصليبي, ومن المتوقع رجوعهما للملاعب العام القادم.



يشار إلى أن خدمات رفح حقق لقب الدوري الممتاز في الموسم الكروي الأخير, وذلك للمرة السابعة في تاريخه.