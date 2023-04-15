برشلونة مهدد بفقدان 3 لاعبين في مباراة مهمة

وكالات / سما /

يواجه برشلونة خطر فقدان 3 من لاعبيه، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، في الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الثلاثي سيرجيو بوسكيتس, وفرانك كيسي, وفيران توريس، يواجهون خطر الغياب عن مواجهة أتلتيكو مدريد، بسبب تراكم البطاقات.

ويحلّ برشلونة ضيفا على خيتافي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من "الليغا", إذ يملك اللاعبون الثلاثة حاليا 4 بطاقات صفراء, وبالتالي فإن نيلهم بطاقة جديدة أمام خيتافي، سيعني غيابهم عن مواجهة أتلتيكو مدريد.

ويفتقد برشلونة للعديد من اللاعبين بسبب الإصابة، مثل أندرياس كريستينسن, وفرينكي دي يونغ, وبيدري غونزاليس, وعثمان ديمبلي.

يشار إلى أن برشلونة يتصدر ترتيب "الليغا" برصيد 72 نقطة ولديه مباراة, بفارق 10 نقاط أمام ملاحقه المباشر ريال مدريد.