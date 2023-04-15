توخيل يحسم موقف ماني من مباراة مانشستر سيتي

حسم المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، موقف لاعبه السنغالي، ساديو ماني، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة بدوري ابطال أوروبا، ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعرض ماني لعقوبة الإيقاف وغاب عن مباراة هوفنهايم، اليوم السبت، بقرار تأديبي من النادي بسبب ما صدر منه بحق زميله ليروي ساني، بعدما لكمه على فمه، بسبب مشادة بينهما عقب مباراة الذهاب ضد السيتي.

وخسر البايرن مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد بإنجلترا، بثلاثية دون رد، ويتوجب عليه تعويض الفارق والانتصار بفارق أكثر من ثلاثة أهداف في الإياب، لكي يصعد إلى دور الأربعة من دوري ابطال أوروبا.

وقال توخيل، في تصريحات صحفية، عن ماني” ساديو لم يقف صامتاً، وكان له رد فعل على ما حدث، لقد تحدث بالفعل مع زميله ساني واعتذر عن تصرفه، وسيعود إلى تدريبات الفريق يوم غد كالمعتاد”.

وأضاف مدرب البايرن” ساديو ماني سيتواجد مع الفريق في مباراة مانشستر سيتي”.

وتعادل بايرن ميونخ، بدون ماني، مع هوفنهايم بهدف لمثله، مساء السبت، في إطار منافسات الدوري الألماني، ليواصل الفريق تصدره جدول المسابقة بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند، الوصيف.