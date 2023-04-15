فيديو.. ريال مدريد يعود من ميدان قادش بفوز مستحق

عاد فريق ريال مدريد بفوز مستحق من ميدان قادش، ملعب رامون دي كارنزا، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، مساء أمس السبت.

الشوط الأول انتهى على وقع التعادل السبي بين الفريقين، رغم وجود عدة محاولات من الطرفين، كان أبرزها الفرصة التي ردها قائم تيبو كورتوا من تسديدة خطيرة لقادش، في حين أهدر كريم بنزيما فرصة هدف محقق في أكثر من مناسبة، فضلاً عن تعاطف إطار المرمى مع حارس الفريق المحلي في لقطة مثيرة كان بطلها بنزيما.

وفي الشوط الثاني، سدد بنزيما مرة أخرى في إطار المرمى، قبل أن يجد ناتشو فيرنانديز الحل، من خلال التسديد من خارج منطقة الجزاء، وبالفعل نجح في هز شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 72.

هدف ناتشو فتح شهية ماركو أسينسيو، الذي لم ينتظر طويلاً لوضع اسمه على لوح النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 76، ليؤمن لفريقه الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد الريال للنقطة 62 في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليقلص الفارق مع المتصدر، برشلونة، إلى عشرة نقاط بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد الفريق الخاسر عند 31 نقطة في المرتبة الخامسة عشر.