ليونيل ميسي يزيح بيليه من العرش

أزاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، بيليه من عرشه، بعدما سجل هدفاً جديداً أضيف لسجله التهديفي في تاريخ مشاركته مع الأندية.

ميسي شارك في مباراة فريقه، سان جيرمان، ضد لانس، مساء السبت في الدوري الفرنسي، وساعد كتيبة المدرب كريستوف جالتييه على الانتصار بثلاثية لهدف، من خلال مستويات طيبة في الميدان.

وبجانب مردود ميسي في الملعب، تمكن من وضع اسمه على لوح النتيجة، مسجلاً الهدف الثالث لفريقه في اللقاء، من صناعة زميله في البارك دي برانس، كيليان مبابي، عند حدود الدقيقة 42.

ويحمل الهدف الذي سجله ميسي في مباراة اليوم ضد لانس، الرقم 1004 له في مسيرته الكروية مع الأندية، في قائمة أكثر اللاعبين اشتراكاً في الأهداف على صعيد الأندية فقط، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وتخلص البرغوث الأرجنتيني من شراكة بيليه، التي لم تدم طويلاً، وترك أسطورة البرازيل في خانة الوصيف باشتراكه في 1003 هدفاً في مشواره الكروي مع الأندية.

وفي نفس الوقت، يعتبر ميسي أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى عبر التاريخ برصيد 495 هدفاً، علماً بأن ليو دون 703 هدفاً مع الأندية، 31 منها مع باريس، و672 مع برشلونة في كل المسابقات.