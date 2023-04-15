  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليونيل ميسي يزيح بيليه من العرش

الأحد 16 أبريل 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليونيل ميسي يزيح بيليه من العرش



وكالات / سما /

أزاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، بيليه من عرشه، بعدما سجل هدفاً جديداً أضيف لسجله التهديفي في تاريخ مشاركته مع الأندية.

ميسي شارك في مباراة فريقه، سان جيرمان، ضد لانس، مساء السبت في الدوري الفرنسي، وساعد كتيبة المدرب كريستوف جالتييه على الانتصار بثلاثية لهدف، من خلال مستويات طيبة في الميدان.

وبجانب مردود ميسي في الملعب، تمكن من وضع اسمه على لوح النتيجة، مسجلاً الهدف الثالث لفريقه في اللقاء، من صناعة زميله في البارك دي برانس، كيليان مبابي، عند حدود الدقيقة 42.

ويحمل الهدف الذي سجله ميسي في مباراة اليوم ضد لانس، الرقم 1004 له في مسيرته الكروية مع الأندية، في قائمة أكثر اللاعبين اشتراكاً في الأهداف على صعيد الأندية فقط، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وتخلص البرغوث الأرجنتيني من شراكة بيليه، التي لم تدم طويلاً، وترك أسطورة البرازيل في خانة الوصيف باشتراكه في 1003 هدفاً في مشواره الكروي مع الأندية.

وفي نفس الوقت، يعتبر ميسي أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى عبر التاريخ برصيد 495 هدفاً، علماً بأن ليو دون 703 هدفاً مع الأندية، 31 منها مع باريس، و672 مع برشلونة في كل المسابقات.

#ميسي #بيليه #برشلونة #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)

سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق

وثائق البنتاغون المسربة تكشف عن خطط "إسرائيل" ضد إيران

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

البرهان يُعلق على الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الصحة تصدر بيانا بشأن تعرض مواطنة للتحرش في إحدى مشافي بيت لحم

لحظات مرعبة.. شاهد كيف سحل الحراس رئيس وزراء اليابان خوفًا من اغتياله

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية وزيارة السعودية.. تحرك مُفاجئ وملفات “حساسة” على الطاولة.. فهل هي بداية صفحة جديدة؟

سموت

خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي: "تعقيب نتنياهو وسموتريتش معزول عن الواقع"

"هآرتس" : إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات

أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري

photo_2023-04-15_22-56-31

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم