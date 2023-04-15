رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادر اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

ثمن الانقلاب على الجهاز القضائي: تخفيض التصنيف الائتماني من إيجابي الى مستقر

الخبراء حذروا من هذه الخطوة لكن حكومة نتنياهو لم تستمع إلى التحذيرات

توقع انخفاض الأسهم في بورصة تل ابيب

400 ألف متظاهر في الأسبوع الـ15 على التوالي ضد حكومة نتنياهو

الوزير في وزارة القضاء دافيد امسلم يطالب بمحاكمة رئيسة المحكمة العليا لأنها حاولت الانقلاب على الشرعية

العنف في الداخل: مقتل الطفل محمد أبو هياش (11 عاما) برصاصة برأسه خلال شجار في مدينة رهط، ومنذ أمس الأول قتل 4 فلسطينيين في أعمال العنف، وقد بلغ عدد القتلى منذ مطلع العام 49 قتيلا

إسرائيل تدربت قبل شهرين على قصف المواقع النووية الإيرانية، حسب ما جاء في تسريبات لوثائق سرية من البنتاغون والتقديرات الأميركية تشير إلى أن قوة إسرائيل العسكرية آخذة في الانخفاض

"معاريف":

تحذير مالي: بعد تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل من إيجابي الى مستقر

التضخم المالي وصل الى 5%

للأسبوع الـ15: مئات الآلاف يتظاهرون في المدن والبلدات ضد الانقلاب القضائي

قائد سلاح الجو السابق دان حلوتس أمام المتظاهرين في حيفا: نتنياهو تهرب من الخدمة العسكرية في حرب لبنان الأولى

60 هجوما إلكترونيا على إسرائيل نهاية الأسبوع

"هآرتس":

نصر الله رسم خطا أحمر جديدا لإسرائيل حول قصف مواقع في سوريا

على الرغم من الهدوء النسبي، فإن إسرائيل تواجه خطر اندلاع الحرائق (العسكرية) على عدة ساحات ونتنياهو يواصل توجيه الاتهامات للآخرين

افتتاحية الصحيفة: تصنيف الائتمان واقعي

رد نتنياهو وسموتريش على خفض تصنيف التدريج من شركة "موديز" مغالطات وتزوير وكذب

مئات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي

الشرطة تعتدي على المسيحيين في سبت النور وهو الحدث الأهم للمسيحيين