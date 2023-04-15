رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأحد، دعوة الرئيس محمود عباس خلال إفطار رمضاني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مختلف أبناء شعبنا للوقوف صفا واحدا، لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا.

كما تناولت الصحف، اعتداء الاحتلال على المشاركين باحتفال الكنائس الشرقية بـ"سبت النور" في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: ندعو أبناء شعبنا للوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا

الكنائس الشرقية تحتفل بـ"سبت النور" والاحتلال يعتدى على المشاركين فيه بالقدس

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى والمستوطنون يواصلون إرهابهم

نشطاء في الولايات المتحدة يطلقون حملة للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" إلى دولة الاحتلال

اجتماع جدة التشاوري يؤكد مركزية القضية الفلسطينية وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى

"الاقتصاد" تنفى ادعاءات شركة "محامون من أجل العدالة" حول تجديد رخصتها

"فتح": سنواصل النضال مستلهمين مبادئ القائد أبو جهاد

عشية يوم الأسير: 4900 معتقل بينهم 31 أسيرة و160 طفلا

تجدد الاحتجاجات ضد خطة نتنياهو لإضعاف القضاء

"الأيام":

الرئيس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

الاحتلال يعتدي ويقمع المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في القدس

أميركا: نشطاء يُطلقون حملة للتوقف عن دفع أموال الضرائب إلى إسرائيل

مستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة ضد المواطنين

بدء رفع أجهزة التنفس عن الأسير وليد دقة

الوثائق الأميركية المسربة تكشف عن خطط إسرائيل ضد إيران

اجتماع جدة يدعو إلى "دور قيادي عربي" لإنهاء الأزمة في سورية

إسرائيل: الاحتجاجات تتجدد ضد إضعاف القضاء للأسبوع الـ15

الاحتلال يعتقل قاصرا عند حاجز قلنديا بزعم حيازته سكينا

70 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

"القدس":

الرئيس: ندعو شعبنا للوحدة لمواجهة التحديات

الكنائس الشرقية احتفلت بسبت النور وعيد الفصح اليوم

"فتح": سنواصل النضال مستلهمين مبادئ القائد أبو جهاد

هادي عمرو التقى الشيخ والخالدي وناقشوا عدة قضايا

إصابات جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في الضفة

اتفاق خليجي- عربي على الحل السياسي للأزمة السورية

تواصل الاحتجاجات في اسرائيل ضد إضعاف القضاء