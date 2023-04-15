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لليوم الـ71 على التوالي.. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام

الأحد 16 أبريل 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي، وسط تحذيرات من تدهور كبير طرأ على وضعه الصحي.

وكان نادي الاسير قد حمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي رفضًا لاعتقاله، وسط استمرار تدهور وضعه الصحيّ، حيث يقبع فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة).

وتابع نادي الأسير، أنّه ورغم وضعه الصحيّ الصعب، والذي يزداد خطورة أكثر مع مرور الوقت، فإن إدارة السّجون لم تترك أداة تنكيلٍ، إلا واستخدمتها بحقّه منذ اعتقاله في الخامس من شباط/ فبراير المنصرم.

ومنذ 71 يومًا ترفض إدارة السّجون تزويده بملابس، وهو ما يزال يرتدي ذات الملابس التي اُعتقل فيها، كما أنّه لم يستحم منذ يوم اعتقاله، وتحتجزه إدارة السّجن في زنزانة مليئة بالحشرات، شديدة البرودة، وتتعمد ترك (شباك) الزنزانة مفتوحًا طوال الوقت.

 
#خضر عدنان

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