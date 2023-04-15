قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية حوسان غرب بيت لحم، كلا من: داوود عبد الهادي شوشة (60 عاما)، وآدم عصام حمامرة (30 عاما)، وعبد عادل شوشة (30 عاما)، وحكمت عبد الكريم حمامرة (30 عاما)، وأيوب حمامرة (18 عاما)، وبشار عصام حمامرة (17 عاما)، بعد أن دهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود صالح الصباح من بلدة تقوع جنوب غرب بيت لحم، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.