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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأحد 16 أبريل 2023 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات ودهم واسعة في مدن الضفة الغربية، بالإضافة لأحياء مدينة القدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اعتقل عددًا من الشبان في حي باب حطة والساهرة والأسباط وحارة السعدية وبالبلدة القديمة.

وأضافت المصادر أن أسماء بعض المعتقلين هم: (فهمي السلايمة، وسام سدر، ليث غيث، مصطفى أبو غزالة، وصالح أبو فرحة)، حيث اقتادهم الاحتلال إلى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتكبيل ايديهم بروابط.

وأشارت إلى أن الاحتلال استنفر في محيط المسجد الأقصى، فيما ألقى شبان المفرقات النارية نحو الجنود عند باب الساهرة.

وفي بلدة الرام، اعتقل جيش الاحتلال الشاب المقدسي محمد جرادات أثناء مروره على حاجز جبع.

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