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"هآرتس" : إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات

الأحد 16 أبريل 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" : إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الأحد، إنه على الرغم من الهدوء النسبي في الأيام القليلة الماضية، لا تزال إسرائيل تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تحاول أن ينتهي شهر رمضان بدون وقوع حوادث قد تؤدي لتصعيد من جديد، مشيرةً إلى أنها تحاول تجنب المزيد من الأخطاء في المسجد الأقصى، والتي من الممكن أن تشعل النار في القدس والضفة وجبهات أخرى.

وأشارت الى أن هذه المحاولات من إسرائيل تأتي بعد اقتحام شرطتها بشكل عنيف للمسجد الأقصى، ما تسبب بإشعال الأوضاع على عدة جبهات قبل 10 أيام.

ولفتت إلى أنه بالرغم من التنبيهات الاستخباراتية المختلفة والاستنفار العالي، إلا أن يوم الجمعة الماضي مر بهدوء ولم تكن هناك محاولات لإطلاق صواريخ أو أي طائرات مسيرة كما كانت التقديرات الأمنية، لافتةً إلى الهجوم الالكتروني ضد مواقع الكترونية إسرائيلية لم يتسبب بأي ضرر حقيقي.

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