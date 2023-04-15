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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الأحد 16 أبريل 2023 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأحد صافيا بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو دافئا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

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