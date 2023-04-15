رام الله/سما/

كشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، مساء يوم السبت، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين.

وقالت الجمعية الفلكية عبر صفحتها على "الفيسبوك": "إنّ هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحًا، وستغرب الشمس يوم الخميس الموافق 20 نيسان / أبريل في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة".

وتابعت: "بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان".