  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين

السبت 15 أبريل 2023 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين



رام الله/سما/

كشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، مساء يوم السبت، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين.

وقالت الجمعية الفلكية عبر صفحتها على "الفيسبوك": "إنّ هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحًا، وستغرب الشمس يوم الخميس  الموافق  20 نيسان / أبريل في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة،  ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة".

وتابعت: "بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان".

الأكثر قراءة اليوم

" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

وثائق البنتاغون المسربة تكشف عن خطط "إسرائيل" ضد إيران

محلل عسكري: إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء

البرهان يُعلق على الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الأخبار الرئيسية

1308011159

لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس إلى السعودية غداً الأحد

photo_2023-04-15_20-50-42

الرئيس عباس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

photo_2023-04-15_20-38-24

للأسبوع الخامس عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

photo_2023-04-15_15-29-23

وثائق البنتاغون المسربة تكشف عن خطط "إسرائيل" ضد إيران

photo_2023-04-15_15-16-13

غزة: مسيحي يقدم التمر والماء للصائمين العالقين في الزحام (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم