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سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق

السبت 15 أبريل 2023 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق



القدس المحتلة/سما/

أفاد الإعلام العبري بأن الإسرائيليين شعروا اليوم السبت بدوي انفجار شديد، قيل إنه قد يكون بسبب نيزك انفجر في السماء شمال البلاد.


وذكر السكان أنهم سمعوا انفجارا قويا غير عادي، في حين أشارت الجمعية الفلكية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من المرجح أن يكون السبب نيزكا شديد السطوع يعرف باسم "Bolide".

وعلى صفحتها في "فيسبوك"، أوضحت الجمعية الفلكية الإسرائيلية قائلة: "تلقينا عدة تقارير عن حدوث صواعق شوهدت منذ فترة وجيزة في المنطقة الوسطى من البلاد في وضح النهار، ولوحظ من وسط البلاد حوالي الساعة 5:20 مساء في الاتجاه الشمالي الشرقي، ومن المحتمل جدا أنه شوهد من مناطق أخرى في إسرائيل أيضا".

والنيزك هو جسم صلب، أو جسيم انفصل عن كويكب أو مذنب يدور حول الشمس، يحترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض ويشكل تأثير ما يعرف بالنجم الهاوي الذي له ذيل من الضوء الساطع، والنيازك التي تصل إلى سطح الأرض دون أن تتفتت تسمى الحجر النيزكي.

#اسرائيل

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