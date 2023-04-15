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الخارجية الإيرانية: تحرير فلسطين أقرب من أي وقت مضى

السبت 15 أبريل 2023 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية: تحرير فلسطين أقرب من أي وقت مضى



طهران/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.


ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، بشأن إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.

وأضاف كنعاني أن "المسيرات والتجمعات التي خرجت اليوم في إيران وباقي مناطق العالم تدل بوضوح على رؤية الإمام الخميني نحو القضية الفلسطينية والتي أصبحت عالمية".


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الكيان الاسرائيلي الزائف هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر".

#ايران #تحرير فلسطين

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