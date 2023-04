الخارجية الإيرانية: تحرير فلسطين أقرب من أي وقت مضى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني هو الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى وتحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت آخر.



ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، بشأن إحياء "يوم القدس العالمي" في إيران ودول أخرى حول العالم، أكد من خلالها عالمية القضية الفلسطينية.

The fake Israeli regime is shakier that ever and the liberation of Palestine is closer than ever.3/3 pic.twitter.com/GbeQuZtjZa