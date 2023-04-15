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إصابة مواطن بعد رشق مستوطنين مركبته جنوب بيت لحم

السبت 15 أبريل 2023 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن بعد رشق مستوطنين مركبته جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

أصيب اليوم السبت، مواطن من بلدة حلحول شمال الخليل عقب رشق مركبته بالحجارة قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة،  بأن مجموعة من مستوطنة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين، رشقوا مركبة المواطن سعد دودة قرب المدخل الشرقي للقرية، ما أدى الى تحطم الزجاج الامامي واصابته بحجر في رأسه، ونقل إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في محافظة بيت لحم، من خلال رشق منازل المواطنين ومركباتهم وخلق حالة من الهلع والخوف.

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#بيت لحم #اصابة

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