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" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)

السبت 15 أبريل 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)



الخرطوم/سما/

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان أن كتيبه من الجيش والقوات المصرية سلمت نفسها لقوات الدعم السريع في مروي شمال السودان.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت قوات "الدعم السريع" مقطع فيديو للكتيبة، معلقة عليه بالقول: "كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".


ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات "الدعم السريع" أن قواتها سيطرت على القاعدة الجوية في مروي، لافتة إلى أنه تمت السيطرة على القاعدة الجوية جبل أولياء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قوات "الدعم السريع" في السودان لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، شجاعة ضابط تحمّل مسؤوليته عن كافة العناصر المحتجزة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قوات "الدعم السريع"، توجه الضابط المصري للمسؤول في قوات "الدعم السريع" قائلا: "أنا ضابط وأنا المسؤول..أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي..أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية".


واندلعت اشتباكات صباح اليوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.
 

   

#الجيش المصري #مصر #السودان #الخرطوم

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