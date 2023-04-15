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الاحتلال يعتقل قاصرا عند حاجز قلنديا بزعم حيازته سكينا

السبت 15 أبريل 2023 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل قاصرا عند حاجز قلنديا بزعم حيازته سكينا



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال قاصرا من سكان بلدة الجيب بزعم حيازته سكينا عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، فلسطينيا عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، بزعم العثور على سكين بحوزته.

وعُلم أن المعتقل هو قاصر من سكان بلدة الجيب الواقعة شمال غربي القدس.

وزعمت شرطة الاحتلال في القدس أن "مشتبها أثار الشكوك قرب حاجز قلنديا، فيما رُصد وهو يخبئ سكينا في ملابسه".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في الهواء، واعتقلت الشاب فيما جرى التحرز على سكين كانت بحوزته؛ حسبما ادعت شرطة الاحتلال.

#الاحتلال #اعتقال

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