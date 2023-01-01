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بالأسماء.. داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد

السبت 15 أبريل 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 16 أبريل 2023.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (15/2023)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (15/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مؤكدة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (15/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (15/2023): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

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