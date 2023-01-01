  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قلق دولي من الاشتباكات في السودان ودعوات للتهدئة

السبت 15 أبريل 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق دولي من الاشتباكات في السودان ودعوات للتهدئة



وكالات / سما /

أبدت دول عدة قلقها مما يجري في السودان من اشتباكات دامية بين قوات الدعم السريع والجيش، وسط دعوات للتهدئة وضبط الناس وتنحية فرص الحرب الأهلية.

وأعربت مصر، عن "قلقها البالغ" من التطورات في السودان، مطالبة كافة الأطراف السودانية، بـ"ضبط النفس".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

وأضافت: "تطالب مصر كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن".

أما واشنطن، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوضع في السودان "هش" لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.

وأضاف خلال تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي أن بعض اللاعبين "ربما يحاولون عرقلة التقدم" في السودان. دون تفاصيل.

روسيا بدورها علقت على الأحداث، وعبرت سفارتها في الخرطوم عن قلقها من تصاعد العنف، ودعت إلى وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات.

وذكرت السفارة أن الأجواء في العاصمة الخرطوم متوترة وأن الدبلوماسيين الروس في أمان.

أما السفارة البريطانية في السودان فقالت :"نراقب عن كثب الوضع في الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد حيث تستمر الاشتباكات العسكرية". وحثت السفارة رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة.

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و"الدعم السريع".

#السودان #قوات الدعم السريع #الحرب الأهلية

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: جولة القتال القادمة مع غزة تقترب..

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

السنوار يحذر الاحتلال: كفّوا عن العبث بالقنبلة النووية..

واللا العبري : حزب الله يكشر عن أنيابه في وجه "إسرائيل"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

جيروزاليم بوست: هل سيكون لقرار منع اليهود من دخول الأقصى تبعات على حكومة نتنياهو؟

الأخبار الرئيسية

البرهان يُعلق على الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

حرب

معاريف: إسرائيل تستعد لجولة قتال مع غزة وتخشى حربًا "متعددة الجبهات"

ثلاثة قتلى مدنيين.. اشتباكات مسلحة في السودان واتهامات متبادلة بين الجيش و"الدعم السريع"

هلال عيد الفطر

هل يمكن رؤية هلال عيد الفطر الخميس؟ .. الفلك الدولي يجيب

إسرائيل

محلل عسكري: إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم