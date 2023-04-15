  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبيّة: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور جزءٌ من التصعيد المتواصل بحقّ القدس

السبت 15 أبريل 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور جزءٌ من التصعيد المتواصل بحقّ القدس



غزة / سما/

 أكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بالاعتداء على المواطنين ورجال الدين المحتفلين بيوم "سبت النور المقدس" في كنيسة القيامة وساحتها ومحيطها، أو المداخل المؤديّة إليها تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأماكن المُقدّسة في مدينة القدس، وجزءًا لا يتجزّأ من التصعيد المتواصل بحق مدينة القدس.

وقالت الجبهة الشعبية إنّ ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تأتي ضمن مخططات التهويد لمدينة القدس ومقدساتها الإسلاميّة والمسيحية، فالاحتلال على مدار احتلاله وعدوانه واستهدافه للمدينة لم يفرّق بين إنسانٍ فلسطينيٍّ مسيحيٍّ أو مسلم أو مقدسات مسيحيّة أو إسلاميّة، بل كان الاستهداف دومًا لعموم الشعب الفلسطيني ومقدّساته ووجوده على أرضه.

وشدّدت الجبهة أن استمرار الحراك الوطني والشعبي الضاغط، وخصوصًا الاحتشاد والاعتصام الدائم في باحات وساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدّسات للتصدّي لعدوان الاحتلال والمستوطنين واستباحتهم الدائمة وتدنيسهم للمقدّسات؛ كفيلٌ بلجم الغطرسة الاسرائيلية إزاء حريّة العبادة، والاعتداء السافر على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة.

وختمت الشعبيّة أنّ محاولات الاحتلال الصهيوني المستميتة للاستيلاء على المقدّسات، واقتلاع الشعب الفلسطيني من المدينة المقدّسة، وتنفيذ مخطّطاته التهويديّة التلموديّة المزعومة لن تنجح، وشعبنا قادرٌ على إفشالها وكلّ مخطّطات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: جولة القتال القادمة مع غزة تقترب..

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

السنوار يحذر الاحتلال: كفّوا عن العبث بالقنبلة النووية..

واللا العبري : حزب الله يكشر عن أنيابه في وجه "إسرائيل"

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

جيروزاليم بوست: هل سيكون لقرار منع اليهود من دخول الأقصى تبعات على حكومة نتنياهو؟

الأخبار الرئيسية

حرب

معاريف: إسرائيل تستعد لجولة قتال مع غزة وتخشى حربًا "متعددة الجبهات"

اشتباكات مسلحة في السودان.. واتهامات متبادلة بين الجيش و"الدعم السريع"

هلال عيد الفطر

هل يمكن رؤية هلال عيد الفطر الخميس؟ .. الفلك الدولي يجيب

إسرائيل

محلل عسكري: إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء

photo_2023-04-15_02-36-33

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم