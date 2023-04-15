  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" في يوم الأسير: تحرير الأسرى أولوية لدى الحركة وقيادتها

السبت 15 أبريل 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" في يوم الأسير: تحرير الأسرى أولوية لدى الحركة وقيادتها



رام الله/ سما/

قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، إنّ قضيّة تحرير الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال الإسرائيليّ، هي أولويّة لا تتقدمها أولويّة أخرى لدى الحركة وقيادتها، وهو الموقف الذي عبّر عنه الرئيس محمود عبّاس، برفضه المساومة على حقوق ذوي الشهداء والأسرى.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة؛ لمناسبة يوم الأسير الفلسطينيّ، الذي يصادف يوم الإثنين المقبل، أنّ هذا اليوم يأتي بعد انتصار أسرانا في معركتهم ضد الاحتلال وقوانينه الفاشيّة؛ عبر تلاحمهم في صراع الإرادات مع الاحتلال الذي يمارس أعتى أساليب الإرهاب والقمع، المتمثلة؛ بالاغتيال الطبيّ للأسرى المرضى، وإجراءات العزل والتنقل، والحرمان من الزيارات وتواصل الأسرى مع ذويهم، في انتهاك لكافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة، ومنها؛ اتفاقية جنيف الرابعة.

ووجهت حركة "فتح"، التحيّة إلى الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال، مضيفة أنّ يوم الأسير الفلسطينيّ؛ هو تخليد لذكرى أسر الأسير الأوّل في الثورة الفلسطينيّة المعاصرة المناضل الراحل محمود بكر حجازي.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: جولة القتال القادمة مع غزة تقترب..

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

السنوار يحذر الاحتلال: كفّوا عن العبث بالقنبلة النووية..

واللا العبري : حزب الله يكشر عن أنيابه في وجه "إسرائيل"

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

جيروزاليم بوست: هل سيكون لقرار منع اليهود من دخول الأقصى تبعات على حكومة نتنياهو؟

الأخبار الرئيسية

حرب

معاريف: إسرائيل تستعد لجولة قتال مع غزة وتخشى حربًا "متعددة الجبهات"

اشتباكات مسلحة في السودان.. واتهامات متبادلة بين الجيش و"الدعم السريع"

هلال عيد الفطر

هل يمكن رؤية هلال عيد الفطر الخميس؟ .. الفلك الدولي يجيب

إسرائيل

محلل عسكري: إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء

photo_2023-04-15_02-36-33

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم