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نشطاء في أمريكا يطلقون حملة للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" لدولة الاحتلال

السبت 15 أبريل 2023 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء في أمريكا يطلقون حملة للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" لدولة الاحتلال



وكالات / سما /

أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب حملة شعبية لدعوة الحكومة الأميركية للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" إلى دولة الاحتلال كمساعدات مالية وعسكرية، وذلك بالتزامن مع يوم الضرائب الأميركي "TAX DAY"، الذي يصادف سنوياً في الـثامن عشر من شهر نيسان/ابريل الجاري، والمطالبة باستخدام هذه الأموال في تمويل المشاريع التنموية المحلية في الولايات المتحدة.

ويسعى النشطاء منذ عدة أعوام إلى وقف المساعدات الأميركية لدولة الاحتلال التي تعتبر الأولى في قائمة دول المساعدات الخارجية الأميركية بـ3.8 مليار دولار، لما تمارسه من "ارهاب منظم" ضد الشعب الفلسطيني، ويرون أن تلك المساعدات تساهم في زيادة الاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا.

ومن المقرر أن ينظم النشطاء اعتصام أمام القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، يوم الأربعاء المقبل، للمطالبة بإنهاء العنف العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، بتمويل من أموال الضرائب.

#نشطاء #امريكا #الاحتلال #أموال الضرائب

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