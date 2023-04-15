حماس: ستظل المقاومة بمختلف الساحات في حالة إسناد لشعبنا

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن الجماهير التي زحفت أمس بربع مليون مشارك صوب المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة تدلل على أن الشعب الفلسطيني حاضر وبقوة، ولن يسمح للاحتلال ببسط السيطرة وتضييع هوية الأقصى.

وأضاف القانوع في تصريح له، "شعبنا الفلسطيني ملتحم بالمسجد الأقصى في كل الساحات والفشل المتكرر للاحتلال في تمرير مخطط التقسيم هو ثمرة الرباط وشد الرحال للأقصى وهو ما يتطلب استدامته".

وختم قائلًا: "ستظل المقاومة في مختلف الساحات والجبهات في حالة إسناد لجماهير شعبنا في القدس والداخل والضفة لإفشال مخططات الاحتلال والحفاظ على هوية المسجد الأقصى".