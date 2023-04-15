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صحيفة: إسرائيل غاضبة من وزير الخارجية الأردني بسبب مواقفه الأخيرة

السبت 15 أبريل 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إسرائيل غاضبة من وزير الخارجية الأردني بسبب مواقفه الأخيرة



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب غاضبة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بسبب مواقفه الأخيرة من التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

وتسببت التوترات في المسجد الأقصى بالقدس خلال الأسابيع القليلة الماضية، في تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الأردن وإسرائيل.
وذكر موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض في الأيام الأخيرة التحدث إلى ممثلي الحكومة الإسرائيلية.
وتعقيبا على ذلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "سلوك وزير الخارجية أيمن الصفدي وتصريحاته الأخيرة فاقمت الأزمة".

وأضاف أنه "تصرف مثل نسخة أردنية من إيتمار بن غفير"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف.

#وزير الخارجية الأردني #أيمن الصفدي #المسجد الأقصى #القدس

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