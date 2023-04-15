  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس للاحتفال بسبت النور

السبت 15 أبريل 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس للاحتفال بسبت النور



القدس المحتلة / سما /

شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، للاحتفال بسبت النور، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب البلدة القديمة، ومنعت المسيحيين من الدخول إلا بأعداد قليلة، ومن معهم تصاريح دخول للبلدة القديمة.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت قبل أيام فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بيوم "سبت النور"، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، حيث أبلغت للعام الثاني قادة الكنائس أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك رجال الدين.

#الاحتلال #سبت النور

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: جولة القتال القادمة مع غزة تقترب..

واللا العبري : حزب الله يكشر عن أنيابه في وجه "إسرائيل"

السنوار يحذر الاحتلال: كفّوا عن العبث بالقنبلة النووية..

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

جيروزاليم بوست: هل سيكون لقرار منع اليهود من دخول الأقصى تبعات على حكومة نتنياهو؟

وصية أديب إسرائيلي للأجيال القادمة: لهذه الأسباب تخرب "إسرائيل" الآن

الأخبار الرئيسية

اشتباكات مسلحة في السودان.. واتهامات متبادلة بين الجيش و"الدعم السريع"

هلال عيد الفطر

هل يمكن رؤية هلال عيد الفطر الخميس؟ .. الفلك الدولي يجيب

إسرائيل

محلل عسكري: إسرائيل تتمنى أن ينتهي رمضان بهدوء

photo_2023-04-15_02-36-33

ماذا وراء فكرة إنشاء حرس أردني – إسرائيلي – فلسطيني في الأقصى؟

SJIKxe6b2_0_0_3000_1688_0_x-large

أربعة إخفاقات أمنية لحكومة نتنياهو خلال ثلاثة أشهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم