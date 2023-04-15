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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 15 أبريل 2023 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 - 14 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6337 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3652 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6257 مواطناً و43 أجنبيا، و37 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3588 مواطناً، و25 أجنبيًا، و35من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

 
#حاجز بيت حانون

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