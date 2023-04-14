اشتباكات مسلحة في السودان.. واتهامات متبادلة بين الجيش و"الدعم السريع"

وكالات / سما /

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع أصوات إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إطلاق نار سمع بالقرب من مقر للدعم السريع في الخرطوم.

وتنتشر على مواقع التواصل صورا وفيديوهات لانتشار آليات عسكرية مختلفة في العاصمة.

وأضافت أن هناك إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، أيضا.

كما تتم مناشدة المواطنين بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن أسطح المنازل والتصوير.

وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.