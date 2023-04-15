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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 15 أبريل 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

كما تناولت، على صدر صفحاتها الأولى، تأدية ربع مليون مواطن صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الأقصى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في الأقصى

"شؤون الأسرى" تطالب بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسير وليد دقة

"فتح" في ذكرى اعتقال البرغوثي: القائد المناضل مروان علامة وطنية ساطعة ونموذج ملهم لجماهير شعبنا

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم وبيت دجن وبيتا

"التربية" إجراءات إدارية ومالية بحق المعلمين الممتنعين عن الدوام

الرجوب: "فتح" تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها ولضمان نجاح العام الدراسي

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بوقف استخدام التمويل الأميركى لانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدعو المسيحيين للتوافد لكنيسة القيامة اليوم للمشاركة في فعاليات "سبت النور"

استطلاع إسرائيلى: 69 مقعدا للمعارضة وبن غفير عند نسبة الحسم

"الأيام":

عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة.. التصدي لاقتحامات في قباطية وكوبر وقريوت

ربع مليون مواطن يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في الأقصى

الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من القدس

نصر الله: سقط الرهان على تشكيل محور إسرائيلي-عربي في وجه إيران

الرجوب يطالب المعلمين بالعودة إلى عملهم بعد تلبية مطالبهم كافة

أنصار بن غفير يمزقون ويحرقون العلم الفلسطيني بالشيخ جراح

آلاف المتظاهرين في طهران وبغداد وبيروت ودمشق إحياء لـ"يوم القدس"

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"القدس":

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ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

الكنائس الارثوذكسية تحتفل اليوم "بسبت النور"

إصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

محكمة إسرائيلية: لا يمكن إلغاء إقامة أقارب منفذي العمليات بحجة "الردع"

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قطر: اتصالات مكثفة مع الأردن ومصر وأميركا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قتلى و21 جريحا في قصف روسي على مبنى سكني بشرق أوكرانيا

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