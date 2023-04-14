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هجوم سايبر كبير يشل مواقع مهمة وحساسة في إسرائيل

السبت 15 أبريل 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم سايبر كبير يشل مواقع مهمة وحساسة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

تعرضت مرافق إسرائيلية مساء أمس الجمعة إلى هجوم سايبر كبير، أدى إلى خروجها عن الخدمة وأثر على العديد من المواقع الحساسة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بدأ هجوم السايبر على عدة مواقع حكومية إسرائيلية في حوالي الساعة 17:00، وقد تم مهاجمة عدة مواقع منها: موقع شركة الكهرباء وتطبيق صافرات الإنذار.

وشمل الهجوم مواقع الويب الخاصة بشركات المحمول Cellcom و Pelephone و Hot و 012 Mobile.

وأوضحت أن الهاكرز اخترقوا موقع خدمة التوصيل "Yango Delivery" وموقع شركة Mekorot للمياه.

وأشارت إلى أن عدة بنوك ومكتب البريد الإسرائيلي تعرضا للقرصنة وقد عادت بعض تلك المواقع للعمل بسرعة، كما هدد الهاكر بمهاجمة كل المواقع الإلكترونية في إسرائيل.

وبحسب المصادر العبرية، يقف وراء الهجمات جماعة تسمى "أنونيموس سودان".

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