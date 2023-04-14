  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نجمة البوب الفلسطينية- التشيلية إليانا تسجل أول ألبوم باللغة العربية في مهرجان كاليفورنيا

السبت 15 أبريل 2023 04:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة البوب الفلسطينية- التشيلية إليانا تسجل أول ألبوم باللغة العربية في مهرجان كاليفورنيا



نيويورك/سما/

 من المقرر أن تدخل المغنية الفلسطينية- التشيلية إليانا التاريخ في مهرجان كوتشيلا يوم السبت كأول فنانة تؤدي مجموعة كاملة باللغة العربية في مهرجان الموسيقى الشهير في إنديو بولاية كاليفورنيا.

وقالت إليانا في مقابلة مع شبكة “ايه بي سي” الأمريكية :”أنا متحمسة للغاية، الجميع يعرف مهرجان كوتشيلا”.

وقالت: “إنها مسؤولية كبيرة، أنا أمثل ثقافتي، لكنني أعمل بجد”.

المطربة البالغة من العمر 21 عامًا والمعروفة بأغاني مثل “غريب علي” و “أنا لهال” تمزج الأنواع والثقافات في الموسيقى التي تقول إنها تظل وفية لجذورها.

وتتزامن عروضها في 15 أبريل و 22 أبريل في كوتشيلا أيضًا مع شهر التراث العربي الأمريكي الوطني في الولايات المتحدة.

وقالت إليانا إنها اعتقدت أنها ستغني أيضًا باللغة الإنكليزية أثناء نشأتها، لذلك عندما شجعها منتجها على الغناء باللغة العربية، قالت إليانا إنها كانت متوترة.

وبينما كانت تتحدث العربية دائمًا، لم تكن إليانا تغني كثيرًا باللغة العربية.

وقالت: “لكن بمجرد أن كنت أستمع إلى الموسيقى التي كنا نصنعها وكانت باللغة العربية … أدركت أنه يجب أن أفعل شيئًا ذا غرض ما”. “هذا ما أنا عليه، لذلك أفعل ذلك بشكل طبيعي.”

ونشأت المغنية البالغة من العمر 21 عامًا، واسمها القانوني إليان مارجيه، في مدينة الناصرة بفلسطين وتشيلي، ولكن بعد أن اكتشف شقيقها موهبتها الصوتية، قالت إليانا إنها انتقلت هي وعائلتها إلى لوس أنجلوس، حيث قفزت مسيرتها المهنية إلى مرحلة جديدة من الشهرة.

#اليانا

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: جولة القتال القادمة مع غزة تقترب..

السنوار يحذر الاحتلال: كفّوا عن العبث بالقنبلة النووية..

واللا العبري : حزب الله يكشر عن أنيابه في وجه "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

وفاة اللاعب التونسيّ نزار العيساوي بعد إشعال النار في جسده احتجاجا

نصر الله متوعداً نتنياهو: حماقتكم قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى والأيام بيننا

الأخبار الرئيسية

SJIKxe6b2_0_0_3000_1688_0_x-large

أربعة إخفاقات أمنية لحكومة نتنياهو خلال ثلاثة أشهر

photo_2023-04-14_22-06-25

تقرير: قائد فيلق القدس التقى قادة "حماس" و"حزب الله" تزامنا مع إطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل"

photo_2023-04-14_20-54-38

جيروزاليم بوست: هل سيكون لقرار منع اليهود من دخول الأقصى تبعات على حكومة نتنياهو؟

واللا العبري : حزب الله يكشر عن أنيابه في وجه "إسرائيل"

معاريف: جولة القتال القادمة مع غزة تقترب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم