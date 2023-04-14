مهرجان تأبيني للشهداء في مخيم جنين

جنين/سما/

أقامت القوى الوطنية والإسلامية وحركة فتح اقليم جنين ومنطقة الشهيد زياد العامر في مخيم جنين، مساء اليوم الجمعة، حفل تأبين لثلاثين شهيدا من جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، في مهرجان نظم في ساحة مركز الشباب الاجتماعي بالمخيم، في ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد بعضهم ومرور عام على استشهاد آخرين.

وألقيت خلال المهرجان كلمات لحركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية، وفعاليات المخيم، وذوي الشهداء، والتي ألقاها والد الشهيدين محمد ورامي مصطفى أبو بكر من نابلس، والتي استذكرت إرث الشهداء، وطالبت بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف بين أبناء شعبنا.

وندد المتحدثون بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبوا ببذل مزيد من الحراك والإسناد للأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، والضغط على الاحتلال من أجل استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

وأكدوا أن جنين ومخيمها وقراها وبلداتها عنوان الصمود والتحدي والنضال والعزيمة والإصرار، ومحافظة الشهداء والأسرى والجرحى، والتي تجسد وحدتها الوطنية من خلال التصدي للاحتلال، وستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.

وشددوا على ضرورة رص الصفوف والعمل على استعادة الوحدة الوطنية للتصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه.