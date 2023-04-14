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البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

السبت 15 أبريل 2023 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى



جدة/سما/

أدان البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، بمدينة جدة السعودية، صباح اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.


وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري، تناول القضية الفلسطينية وأكد مركزيتها وأولويتها، وأدان الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وأكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وعلى أنه مكان عبادة خالص للمسلمين.


وأكد البيان على أن: "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم شؤونه، وأن أي تدخلات تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى تعتبر غير قانونية".

كما أعرب البيان عن استنكاره للاعتداءات الإرهابية في المنطقة وأكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.


وختم البيان بالتأكيد على استمرار التعاون والتشاور بين الدول المشاركة في الاجتماع التشاوري لدعم القضايا المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.

 

#المسجد الاقصى

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