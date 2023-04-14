"الهلال الأحمر" تقدم الإسعاف الأولي لـ188 مصلياً في الأقصى

القدس المحتلة/سما/

قامت طواقم الهلال الأحمر في القدس، بتقديم خدمات الإسعاف الأولي لنحو 188 شخصاً خلال صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، في ثلاث عيادات ميدانية أقيمت على سطح قبة الصخرة المشرفة وباحات المسجد الأقصى.

وحولت الطواقم 16 حالة مرضية للمستشفيات لاستكمال العلاج الطبي لهم.

يذكر أن الجمعية نشرت نحو 130 مسعفاً ومتطوعاً في باحات المسجد الاقصى ومحيطه بالبلدة لتقديم خدماتهم الإسعافية والإنسانية للمصلين المتجهين للصلاة في المسجد الاقصى.

فيما تواجدت سيارات إسعاف صغيرة في داخل أزقة البلدة القديمة، لتسهيل نقل الحالات المرضية من داخل المسجد إلى أحد سيارات الإسعاف التي تخدم في محيط البلدة القديمة، وتعمل على نقل الحالات إلى مستشفيات المدينة.