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تمديد اعتقال أسير محرر من أم الفحم

الجمعة 14 أبريل 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال أسير محرر من أم الفحم



أم الفحم/سما/

جرى تمديد اعتقال الأسير المحرر، ظافر جبارين، من أم الفحم حتى يوم الخميس القادم، وذلك بعد اعتقاله من منزله في حي وادي النسور أمس، الخميس.

مددت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الجمعة، اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين (45 عاما) من أم الفحم، وذلك لغاية يوم الخميس المقبل.

وكان جبارين قد اعتقل أمس، الخميس، من منزله في حي وادي النسور بأم الفحم، وذلك بعد أن داهمت قوات الشرطة الإسرائيلية منزل العائلة وعاثت الفساد والخراب فيه إثر تفتيشه.

وقضى الأسير المحرر جبارين سنوات بالسجون الإسرائيلية، ومنها كان عام 2021 إذ قضى 4 شهور رهن الاعتقال الإداري الذي صدر من قبل وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، بيني غانتس.

ومما يذكر أن جبارين أمضى 17 عاما من حياته في السجون الإسرائيلية، وذلك بتهم أمنية قبل أن يعانق الحرية في العام 2019.

#ام الفحم #ظافر جبارين

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