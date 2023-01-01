انهيار موقع شركة الكهرباء الإسرائيلية وهجوم الكتروني على تطبيق صفارات الانذار

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بانهيار موقع شركة الكهرباء "الإسرائيلية" بفعل هجمات السايبر المتواصلة منذ الصباح على مواقع إسرائيلية".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن أنظمة تشغيل تطبيق صافرات الإنذار الإسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني، مشيرة إلى أن مجموعة الاختراق تتوعد بهجمة كبيرة الليلة.

وأكدت القناة الـ7 العبرية تعطّل موقع تطبيق صفارات الإنذار بفعل هجوم سايبر قبل قليل.

وكان السايبر "الإسرائيلي" حذر في وقت سابق من هجمات هاكرز على المواقع الاسرائيلية والحكومة.

وفي وقت سابق تمكن هاكرز سيبراني، الجمعة، من اختراق مواقع الكترونية لبنوك إسرائيلية، إلى جانب موقع مكتب البريد.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن مواقع بعض البنوك تعطلت لوقت محدود قبل أن يتم استعادتها.

وأعلنت مجموعات هاكرز "أنونيموس سودان" أنها هي من اخترقت تلك المواقع، وذلك بعد أيام من اختراقها لمواقع تعليمية.