  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الرئاسية للكنائس": لن تنجح محاولات الاحتلال لتقييد العبادة في سبت النور

الجمعة 14 أبريل 2023 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرئاسية للكنائس": لن تنجح محاولات الاحتلال لتقييد العبادة في سبت النور



رام الله/سما/

نددت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، بمحاولات شرطة الاحتلال التي تحاول اختلاقها لتقليص أعداد المشاركين في الاحتفالات التقليدية في سبت النور، وحرمان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والحجاج من دول العالم من الوصول إلى كنيسة القيامة في هذا اليوم المقدس من العام.

وجددت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، دعمها وتأييدها لموقف رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة، بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثوذكس كيريوس كيرويوس ثيوفيلوس الثالث الأخير، والذي ردت فيه على تصريحات شرطة الاحتلال حول ترتيبات سبت النور، مؤكدة أنها غير صحيحة وتمثل تحريفا كاملا للحقائق والمواقف المعلن عنها.

وقالت اللجنة الرئاسية إن كافة اجراءات الاحتلال لن تنجح في حرمان أبناء شعبنا وزوار المدينة المقدسة من ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول أن تخدع العالم والمجتمع الدولي بتقليص الأعداد تحت مسمى "العبادة الآمنة"، وفي الوقت ذاته تسمح بوصول الآلاف من قطعان مستوطنيها لممارسة عبادتهم بكل حرية ودون أي قيود.

ودعت إلى شد الرحال للعاصمة المحتلة، والمشاركة في الزفة التقليدية، وفي المراسم الدينية داخل كنيسة القيامة، ومساندة البطريركية في موقفها.

#الرئاسية للكنائس

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله : تنامي قدرات المقاومة في غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع

أسعار صرف العملات

وفاة اللاعب التونسيّ نزار العيساوي بعد إشعال النار في جسده احتجاجا

الأونروا تكشف تطورات إضراب اتحاد الموظفين بالضفة..

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

مقتل شاب من اللد في جريمة إطلاق نار

تحذيرات إسرائيلية من تحولات إقليمية نتائجها مرعبة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-14_16-10-19

انهيار موقع شركة الكهرباء الإسرائيلية وهجوم الكتروني على تطبيق صفارات الانذار

استعدادات إسرائيلية لتصعيد جديد في الضفة والقدس

نصر الله متوعداً نتنياهو: حماقتكم قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى والأيام بيننا

جيش-حدود-لبنان-3-جنود1-730x438-1-730x438

تحذيرات إسرائيلية من تحولات إقليمية نتائجها مرعبة

صلاة

ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم