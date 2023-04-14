أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

- فيما يلي أبرز عناوين صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية، الصادر اليوم الجمعة.

* "يدعوت أحرنوت":

- حل أزمة خدمة طلاب المعاهد الدينية في الجيش ستكلف مليارات الشواقل سنويا

- شريط عنصري أنتجته طالبات في معهد ديني يسخر من طالبات شرقيات، ووزير التربية والتعليم يأمر بالتحقيق

- الحرم القدسي: ذروة الاستعداد لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

- أكثر من 2000 شرطي سينشرون في البلدة القديمة

- النيابة العامة تغلق ملف التحقيق بقتل الطبيب محمد العصيبي

- تخوف إسرائيلي من تخفيض التدريج الائتماني ومحاولات إسرائيلية للحفاظ على التدريج الحالي

- مقتل إسرائيلية وإصابة 32 آخرين بجروح بليغة ومتوسط في انقلاب حافلة في كوريا الجنوبية