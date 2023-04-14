  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي: مستمرون لبحث تسريع صرف المساهمات الأوروبية للسلطة الفلسطينية

الجمعة 14 أبريل 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: مستمرون لبحث تسريع صرف المساهمات الأوروبية للسلطة الفلسطينية



رام الله/سما/

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه مستمر في التواصل مع الحكومة الفلسطينية لبحث إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة في هذا الوضع الحرج، داعياً لاستئناف العملية التعليمية فوراً.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، لبحث أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية.

وقال: "إننا نتابع عن كثب تبعات إضراب المعلمين و الآثار الكارثية على العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية".

وتابع: "إن الاتحاد الاوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وجزء أساسي من الدعم لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين".

#الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله : تنامي قدرات المقاومة في غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع

أسعار صرف العملات

وفاة اللاعب التونسيّ نزار العيساوي بعد إشعال النار في جسده احتجاجا

الأونروا تكشف تطورات إضراب اتحاد الموظفين بالضفة..

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

مقتل شاب من اللد في جريمة إطلاق نار

تحذيرات إسرائيلية من تحولات إقليمية نتائجها مرعبة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-14_16-10-19

انهيار موقع شركة الكهرباء الإسرائيلية وهجوم الكتروني على تطبيق صفارات الانذار

استعدادات إسرائيلية لتصعيد جديد في الضفة والقدس

نصر الله متوعداً نتنياهو: حماقتكم قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى والأيام بيننا

جيش-حدود-لبنان-3-جنود1-730x438-1-730x438

تحذيرات إسرائيلية من تحولات إقليمية نتائجها مرعبة

صلاة

ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم