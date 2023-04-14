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عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

الجمعة 14 أبريل 2023 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية



محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في مسيرات منددة بالاستيطان والتهويد المتواصل لأراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في قلقيلية ، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وفي نابلس ،  أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 مواطنا بالاختناق.

وفي جبل صبيح ، أصيب 14 مواطن بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، تم نقل إصابة الى المستشفى .

#الضفة الغربية #اصابات

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