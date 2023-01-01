الإيرانيون يحيون يوم القدس: فلسطين محور وحدة العالم الاسلامي

القدس المحتلة / سما /

انطلقت مسیرات یوم القدس العالمي الیوم في الجمعة الاخیرة من شهر رمضان المبارک في مختلف أرجاء العالم، دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

العالم - يوم القدس العالمي

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس.

وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

مسيرات مليونية في ايران

انطلقت مسيرات مليونية في كافة انحاء ايران في يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان المبارك دعما للقضية الفلسطينية.

وقالت قناة العالم الاخبارية، إن الشعب الايراني خرج في هذا اليوم ليقول هو من اول الشعوب الداعمين للشعب الفلسطيني ورافضا للاحتلال.

وأضافت، أن الاجراءات الامنية تدعم تدعم هذه المسيرات وتوفر الظروف الجموع الغفيرة في المسيرات الميليونية ليوم لاحياء يوم القدس العالمي.

رسالة الشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي

خرج الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد بمسيرات حاشدة من اجل احياء يوم القدس العالمي ودعما للشعب الفلسطيني وليأكدوا انهم ثابتون على مبادئ الثورة الاسلامية رغم الحظر الاميركي الجائر.

وقالت قناة العالم الاخبارية: "إن الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة خرج منذ الصباح للشماركة في مسيرات يوم القدس العالمي".

وأضاف، "أن المسيرات تنطلق من ساحة 15 خرداد وتنتهي في مرقد الامام الرضا عليه السلامة لاقامة صلاة الجمعة".

واشارت الى "أن الشعب الايراني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحظر الاميركي خرجوا اليوم بمسيرات مليونية لاحياء يوم القدس في رسالة للعالم بانهم على درب مفجر قائد الثورة الاسلامية سائرون، وبانهم ثابتون في دعمهم للقضية الفلسطينية ومظلومين العالم".

رسالة النساء الايرانيات للعالم في الحضور بمسيرات يوم القدس

حضرت النساء الايرانيات بشكل واسع في مسيرات احياء يوم القدس العالمي في رسالة للعالم بانهن ثابتات على مبادئ الثورة الاسلامية وداعمات للشعب الفلسطيني.

وقالت إحدى المشاركات في مسيرات يوم القدس، "اننا جئنا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ونعلن اننا معهم في مجابهة الكيان الصهيوني وحضرت مع ابنائي حتى يسيرون على خطى ابائهم".

وأضافـت، "أن النساء الايرانيات كن وما زلن حاضرات في الساحات للدفاع عن الشعب الفلسطيني وانهن ثابتات على مبادئ الثورة الاسلامية".

اهالي خوزستان يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

لبى اهالي محافظة خوزستان جنوب غرب ايران النداء وخرجوا بمسيرات غفيرة في كافة انحاء المحافظة لاحياء يوم القدس العالمي ودعما للشعب الفلسطيني ومناهضة الاستكبار العالمي.

وذكرت قناة العالم، إن اهالي محافظة خوزستان بكافة اطيافهم خرجوا منذ صباح اليوم بمسيرات حاشدة لاحياء يوم القدس العالمي.

وأضافت، أن هناك فعالية متنوعة وعديدة تقام على صعيد المحافظة من أجل احياء يوم يوم القدس العالمي.