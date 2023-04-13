كتائب القسام تنشر فيديو يوثق التنسيق بين “محور المقاومة” مع حزب الله اللبناني- (شاهد)

غزة/ سما /

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، مقطع فيديو يوثق التنسيق بين “محور المقاومة” وحزب الله اللبناني.

وتضمن الفيديو ومدته دقيقة عمليات إعداد للمواجهة القادمة مع إسرائيل تحت اسم “وعد الآخرة”، وظهرت فيه عناصر من دون ظهور وجوههم يرفعون شعارات عدة أجنحة عسكرية.

ومن بين ما ظهر في الفيديو شعارات كتائب القسام وكتائب حزب الله، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وغيرها.

وحمل فيديو القسام عنوان “فلتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات” فيما جرى كتابة “جاهزون” باللغتين العربية والعبرية في ختام الفيديو.

يأتي ذلك فيما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بأن “الفعل المقاوم من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان مرورا بالضفة الغربية دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حراسة المسجد الأقصى”.

وشدد هنية خلال كلمة في “منبر القدس” الافتراضي بمناسبة يوم القدس العالمي بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية محسوبة على حماس، على أن الشعب الفلسطيني “ماضٍ في طريق المقاومة”.

واعتبر أن ما تشهده إسرائيل “من مظاهر التصدع والنزاع والانقسام هو على طريق التفكك وتهتك البنى السياسية فيه وصولا إلى زوالها عن الأرض الفلسطينية”.

ومن جهته، دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في كلمة له خلال فعالية “منبر القدس”، اليوم، إلى دعم الضفة الغربية والقدس.

وقال نصرالله “في هذه المرحلة الحالية يجب أن تتمركز الجهود على دعم الضفة والقدس وعلى إسناد المقاومة المسلحة والناس الصامدين هناك الذين يشكلون بيئة المقاومة”.

وأضاف “يجب أن ننشغل في هذه المرحلة بكيفية تقديم المساندة المفيدة والدعم الأقوى لتستمر هذه المقاومة في الضفة وهذه الانتفاضة الشجاعة. وهذه المسؤولية هي مسؤولية أخلاقية وإيمانية وجهادية”.

ورأى أن “الضفة اليوم بحق هي درع القدس، فأهلها ورجالها ونساؤها وصغارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وجودها”.

وتطرق نصرالله إلى التطورات والأحداث المهمة التي حصلت هذا العام على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم “في منطقتنا وعلى مستوى داخل الكيان الصهيوني المعقد وعلى المستوى الفلسطيني”، مشيرا إلى أن “كل هذه التطورات تخدم بشكل إيجابي مسار صراعنا الطويل في محور المقاومة مع مشروع الاحتلال الصهيوني ومشاريع الهيمنة الأمريكية”.

وعلى المستوى الدولي، اعتبر نصرالله أن العالم يسير “بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، أي إلى الوضع الذي تنتهي فيه هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشروع الاستحواذي ومشروع الهيمنة في منطقتنا والحامي المطلق للكيان الصهيوني”.