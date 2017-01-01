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محكمة الاحتلال المركزية ترفض سحب الجنسية من اقارب منفذي العمليات

الجمعة 14 أبريل 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال المركزية ترفض سحب الجنسية من اقارب منفذي العمليات



القدس المحتلة/ سما/

قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الخميس، بأن وزير الداخلية الإسرائيلي غير مخول بإلغاء المكانة القانونية (إلغاء إقامة أو سحب مواطنة) لأقارب منفذي العمليات من الفلسطينيين، بمزاعم عامة حول "تعزيز الردع".

جاء ذلك خلال نظر المحكمة بملف أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر الذين تم إلغاء إقاتهم في مدينة القدس المحتلة، وذلك في جلسة ثالثة تنظر فيها المحكمة، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في طعون أقارب الشهيد قنبر في هذا الشأن.

وكان الشهيد قنبر قد نفذ عملية الدهس في كانون الثاني/يناير العام 2017، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 18 شخصا.

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