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التربية تدعو المعلمين الممتنعين عن العمل للانتظام بالحصص الدراسية اعتبارا من الإثنين

الجمعة 14 أبريل 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تدعو المعلمين الممتنعين عن العمل للانتظام بالحصص الدراسية اعتبارا من الإثنين



رام الله/ سما/

قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتناع المعلمين عن العمل إجراء غير قانوني، داعية إياهم إلى الانتظام في العمل، وإعطاء الحصص حسب الجدول الدراسي المعتمد، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وفي حال عدم الالتزام سيتم إنفاذ الإجراءات الإدارية والمالية حسب الأصول وبأثر رجعي.

وأشارت الوزارة في بيان، الجمعة، إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، لاسيما مدونة السلوك، وإلى قرار مجلس الوزاراء رقم (18/158/11/م.و/م.أ) لعام 2022م، بشأن موظفي المؤسسة التعليمية، وإلى قرار المحكمة الإدارية رقم (59.2023)، المتضمن انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

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