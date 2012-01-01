  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هآرتس" : نتنياهو يفضل ضبط النفس على الحرب

الجمعة 14 أبريل 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" : نتنياهو يفضل ضبط النفس على الحرب



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفضل باستمرار الحذر وضبط النفس في المجال الأمني على الإجراءات التي قد توصف بأنها "غير مسؤولة".

ووفقًا للصحيفة،ـ فإن سلوك نتنياهو الأمني دائمًا ما يرتبط باتخاذه قرارات أكثر حذرًا، وغالبًا لا يترجم تصريحاته وتهديداته إلى أفعال، وعادةً ما يمتنع عن الشروع في أعمال هجومية من شأنها أن تجر إسرائيل إلى خطر الحرب.

وبينت أنه من عام 2012 إلى عام 2021، شرعت حكومات نتنياهو المتعاقبة في الدخول بثلاث عمليات رئيسية في قطاع غزة، مدعيةً أنه جر إليها بفعل التحركات العسكرية من قبل حركة حماس بغزة وغيرها من الفصائل.

وقالت، إن نتنياهو كان يتحرك على مضض بعمليات واسعة النطاق ولكنها محدودة، وفي كل منها كان حذرًا بالشروع في عملية برية كبيرة  في القطاع، وكان خائفًا جدًا من الخسائر العسكرية، مشيرةً إلى أنه أظهر ذلك في عملية "الجرف الصامد" عام 201، والتي نجح في إدارتها، وأظهر حذره أيضًا من خلال تجاربه الشخصية.

وتشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى انحراف نتنياهو عن هذا المبدأ، حيث سعى إلى الانتقام من الجهاد الإسلامي بعد إطلاق التنظيم صاروخًا خلال حملة انتخابية كان يتواجد بها في أسدود عام 2019، إلا أن رفض المستشار القانوني السابق أفيحاي ماندلبليت حينها، أدى لتأجيل العملية التي كانت تستهدف قيادات في الجهاد، وبعد شهرين بدأت العملية باغتيال القيادي بالجهاد بهاء أبو العطا.

ورأت الصحيفة أن سلوك نتنياهو في الآونة الأخيرة وخاصة إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، ثم التراجع عنه، أنه لا يغرس ثقة كبيرة في اعتباراته بالمستقبل

"القدس

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي رفيع : "أيمن الصفدي هو بن غفير الأردني"

مسؤول أمني اسرائيلي : الوضع يتفاقم ونحن على منحدر زلق

الخارجية: استكمال إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن عابد لغزة

كتيبة جنين تنظم عرضاً عسكرياً لإحياء يوم القدس العالمي

"وول ستريت جورنال : سياسة إسرائيل تُضر بفرص التوصل لاتفاق مع السعودية

الاحتلال يصادق على مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

dBVni

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى وسط تشديدات من الاحتلال

نصر الله : تنامي قدرات المقاومة في غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع

كتيبة "نور شمس" تعتقل متخابر مع الاحتلال كان في مهمة اغتيال لمقاومين ..

النخالة: المقاومة مستمرة وخطوات ايجابية تجري في المنطقة لاطفاء فتن أميركا واسرائيل

مسؤول إسرائيلي رفيع : "أيمن الصفدي هو بن غفير الأردني"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم