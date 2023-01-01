  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شاب من اللد في جريمة إطلاق نار

الجمعة 14 أبريل 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب من اللد في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية في اللد بأن ضحية الجريمة هو الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما).

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأن شابا، تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالغة الخطورة، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، جنوب شرق تل أبيب، لتلقي العلاج.

وأعلن، في وقت لاحق، عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته، إذ حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنهم اضطروا لإقرار وفاته.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق قتلة مجهولون النار عليه وقتلوه.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل أخرى.

والليلة الماضية، أصيب عشرة أشخاص بينهم أطفال، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ارتكبت إحداهما في مدينة اللد، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، فيما ارتكبت الثانية في وقت سابق في بلدة كابول، شمالي البلاد. واثنان من المصابين، أحدهما طفل، بحالة خطيرة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي رفيع : "أيمن الصفدي هو بن غفير الأردني"

مسؤول أمني اسرائيلي : الوضع يتفاقم ونحن على منحدر زلق

الخارجية: استكمال إجراءات نقل جثمان شهيد لقمة العيش أيمن عابد لغزة

كتيبة جنين تنظم عرضاً عسكرياً لإحياء يوم القدس العالمي

"وول ستريت جورنال : سياسة إسرائيل تُضر بفرص التوصل لاتفاق مع السعودية

الاحتلال يصادق على مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

"هآرتس" : نتنياهو يفضل ضبط النفس على الحرب

dBVni

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى وسط تشديدات من الاحتلال

نصر الله : تنامي قدرات المقاومة في غزة والتفاف الفلسطينيين حولها يضعنا في دائرة اليقين بنتائج الصراع

كتيبة "نور شمس" تعتقل متخابر مع الاحتلال كان في مهمة اغتيال لمقاومين ..

النخالة: المقاومة مستمرة وخطوات ايجابية تجري في المنطقة لاطفاء فتن أميركا واسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم