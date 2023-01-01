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الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى وسط تشديدات من الاحتلال

الجمعة 14 أبريل 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى وسط تشديدات من الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من المواطنين، الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وذلك رغم التشديدات والقيود الإسرائيلية.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب حطة قبل أن تسمح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى.

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، حيث بدأ الآلاف يتوافدون من الضفة الغربية والداخل المحتل.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث تم الدفع بأكثر من 2300 شرطي، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وتم رفع حالة الاستنفار في أوساط الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، والجبهة الشمالية، ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.

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